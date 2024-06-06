Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Потери Европы от сокращения поставок российского газа к концу 2024 года достигнут 1 трлн евро, сообщил 6 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европа потеряла от того, что стала отходить от российского газа, к настоящему моменту 700 млрд евро. И, соответственно, к концу года эти потери составят 1 трлн евро», — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что СПГ-газ более дорогой и надо инвестировать дополнительно в СПГ-мощности. Кроме того, в Европе фиксируются очень большие индустриальные потери: от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта, Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа. По предварительным данным аналитической компании Kpler, в апреле на европейский рынок Россия поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ. Основные объёмы СПГ в Европу (95%) направил «Ямал СПГ», в азиатские страны ― «Сахалин-2». На него пришлось 93% российских поставок на рынок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что Россия продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден США и ряду других государств.

В середине февраля президент России Владимир Путин отмечал, что европейские страны надеялись развалить страну, отказавшись от российского газа, однако сами столкнулись с необратимыми процессами. Промышленность начала переезжать из Европы в другие регионы мира, включая США, пояснил Путин. По его словам, на новом месте для покинувшего ЕС бизнеса созданы более благоприятные условия и оказались дешевле энергоносители.