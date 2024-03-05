Киев, 5 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Украина готова продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года, но это «дедлайн», чтобы ЕС отказался от российского газа, сообщил 5 марта глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России <…>, мы будем предоставлять такой сервис», — заявил он.

Липпа добавил, что Украина готова обеспечивать безопасность поставок российского газа через свою территорию следующей зимой. Он отметил, что основные потребители российского газа, Австрия и Словакия, взяли на себя обязательства по полному прекращению использования российского газа.

Еврокомиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон 4 марта заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения, рассчитанного до конца 2024 года, о транзите российского газа по территории Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой о продлении договора о транзите российского газа.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года подчеркнул, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал европейским странам самостоятельно решить, заинтересованы ли они в приобретении российского газа или нет.

Российский лидер также отмечал, что в ЕС рассчитывал развалить Россию, отказавшись от российского газа, однако сами столкнулись с необратимыми процессами.

Западная пресса также указывала на трудности в ЕС из-за отсутствия российского газа. Так, в крупнейшей экономике ЕС, Германии, падает объём промышленного производства, в частности из-за прекращения поставок российского газа.