Москва, 20 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Компании «Газпром» выгоднее не сохранять транзит газа через территорию Украины по долгосрочному контракту, а начать краткосрочное бронирование мощностей. Такое мнение 20 февраля высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Str/Global Look Press

«Оптимальный сценарий для России — если «Газпром» сам или через свою «дочку» будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях «Газпрома» с потребителями ничего не изменится», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, именно такой вариант станет главным предметом на переговорах, так как Киев хочет, чтобы такое бронирование вели компании-резиденты из Евросоюза.

Главным вопросом в этой ситуации является то, допустят ли «Газпром» к аукционам по бронированию мощностей на короткий срок, так как в противном случае компании придётся искать посредника, отметил Белогорьев.

Он уточнил, что Киеву невыгодно продление долгосрочного контракта по политическим мотивам, а российской компании — из-за неопределённого спроса на трубопроводный газ из России в ЕС, так как, по мнению эксперта, не исключён и вариант полного прекращения транзита.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает деньги за транзит российского газа, в то время как в Киеве называют Россию агрессором. Глава государства отметил, что в данный момент одна нитка газопровода на контролируемой Киевом территории всё ещё работает.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 15 февраля заявила, что Евросоюз не намерен продлевать транзит газа из России через территорию Украины. По её словам, Европа уже «научилась жить» без российского газа.