Москва, 18 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Пусть европейские страны сами решают, брать им российский газ или нет, Россия обойдётся и без них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликован в Telegram-канале.

Известия/Павел Волков

«Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдёмся», — сказал глава государства.

Также лидер России добавил, РФ справляется после того, как Европа перестала брать российский газ. Он пояснил, что используются другие маршруты, идёт работа над собственной газификацией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что европейские страны рассчитывали развалить РФ, отказавшись от российского газа, но необратимые процессы начали наступать у них.

Западная пресса указала на то, что в крупнейшей экономике Евросоюза — Германии падает объём промышленного производства в том числе из-за прекращения поставок российского газа. СМИ описали это так: «Основы промышленной машины Германии рухнули, как костяшки домино».