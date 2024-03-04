Киев, 4 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Украинские власти не планируют вести переговоры с Москвой о продлении завершающегося в конце года договора о транзите российского газа в европейские страны, заявил 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры [с Москвой], продолжать и ставить свои подписи под договором», — заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что Киев неоднократно проводил переговоры с европейскими лидерами и что украинская сторона готова сотрудничать с европейцами, если они «выступят транзитёрами своего газа».

«Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей», — заявил Шмыгаль.

«Газпром» и «Нафтогаз» 30 декабря 2019 года подписали новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины на 2020–2024 годы. Газ Россия поставляет в Словакию, Венгрию, Австрию, Италию, Чехию.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов 29 октября заявил, что Украина не будет продлевать эту договорённость и что транзит газа прекратится. Сейчас Украина продолжает выполнять контрактные обязательства, чтобы не оставить европейские страны зимой без газа, пояснил он.

Представитель Европейской комиссии Тим Макфи 28 февраля заявил, что ЕК прорабатывает вопросо полном отказе от поставок российского газа через Украину.

По данным издания Politico, для стран ЕС возможная остановка транзита газа — плохая новость. Странам, получающим российский газ, придётся искать новых поставщиков, также появится проблема хранения топлива.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что страна не зависит от европейских покупателей газа. Он предложил европейцам самим решать, будут ли они приобретать его.

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, «Газпрому» выгоднее не продлевать транзит газа через Украину по долгосрочному контракту — из-за неопределённого спроса на трубопроводный газ из России в ЕС.

Для России оптимальным будет сценарий, если «Газпром» будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности, добавил эксперт.