Сеул, 11 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Военнослужащие Северной Кореи ненадолго пересекли границу Южной Кореи. После предупредительных выстрелов они вернулись на свою территорию, сообщило 11 июня южнокорейское агентство Yonhap.

Lee Jae-Won/Global Look Press

Как заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи, 9 июня около 20 военных пересекли военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны (MDL). Это произошло в районе полудня. После предупредительных выстрелов не было никакой необычной активности со стороны Северной Кореи.

Представитель объединённого комитета начальников штабов полковник Ли Сон Чжун заявил, что северокорейские военные работали над неустановленной задачей внутри демилитаризованной зоны и, судя по всему, не собирались пересекать демаркационную линию. К такому выводу южнокорейские военные пришли, поскольку нарушители границы вернулись на свою территорию сразу после предупредительных выстрелов.

Полковник добавил, что сейчас демилитаризованная зона покрыта травой и кустами, из-за чего знак MDL трудно увидеть.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Южную Корею прилетели более 150 воздушных шаров с мусором, отправленные со стороны Северной Кореи. Шары содержали пластик, батарейки, окурки, навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Позже северокорейцы неоднократно повторяли эту акцию, запустив за пять дней 15 тонн мусора.

Yonhap 9 июня сообщило об очередной партии мусора, прилетевшей в Южную Корею в трёх сотнях воздушных шаров.

Правительство Южной Кореи 3 июня сообщило о планах приостановки межкорейского военного соглашения с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Договорённость предлагается приостановить, пока с Пхеньяном «не будет восстановлено взаимное доверие».