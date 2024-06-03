Сеул, 3 июня, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено приостановить действие межкорейского военного соглашения с КНДР, сообщает агентство Yonhap.

JEON HEON-KYUN/POOL/EPA/ТАСС Демилитаризованная зона на границе Южной Кореи с КНДР

Отмечается, что южнокорейский совет национальной безопасности вынесет на повестку заседания правительства 4 июня предложение о полной приостановке действия военного соглашения с КНДР от 19 сентября 2018 года «до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие» между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, КНДР за прошедшую неделю запустила в сторону Южной Кореи на воздушных шарах 15 тонн мусора. Такие действия Пхеньян предпринял в ответ на распространение пропагандистских листовок. Такое количество отходов на территорию страны КНДР отправила примерно на 3,5 тысячи шарах в период с 28 мая по 2 июня.

В свою очередь, Южная Корея пообещала КНДР «невыносимый» ответ на отправку воздушных шаров с мусором. Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул примет меры против подлой провокации КНДР.

Совет национальной безопасности Южной Кореи не исключил установку около 40 громкоговорителей на границе с Северной Кореей для вещания южнокорейской политической пропаганды.