Сеул, 30 мая, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Воздушные шары с прикрепленными к ним пакетами с мусором, предположительно запущенные из КНДР, обнаружили в различных местах по всей территории Южной Кореи, включая приграничные районы, центральные районы Сеула и юго-восточную провинцию Южный Кёнсан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Соцсети

Так, один шар приземлился на крышу здания, в котором находится посольство Японии в Сеуле, другой ― в приграничном южнокорейском городе Паджу, в 37 километрах к северу от Сеула. Шары также долетели до города Керен, где находится военная база, на которой размещаются штабы всех видов войск Вооружённых сил Южной Кореи.

На рисовом поле в Геочане обнаружили пластиковый пакет, наполненный макулатурой и пластиковыми бутылками, который свисал с двух воздушных шаров. Также полиция обнаружила воздушные шары с мусором в центральном округе Чонно. Сотрудники правопорядка оцепляли места падения шаров, а военные подбирали и передавали их соответствующим ведомствам для изучения. Первичный осмотр показал, что внутри шаров находились в основном бумага, сигаретные окурки, батарейки, другой мусор и даже навоз.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая КНДР отправила через границу в Южную Корею свыше 150 воздушных шаров с различным мусором. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить эти «бесчеловечные и вульгарные действия».

КНДР заявили, что это явилось зеркальной мерой в ответ на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон пригрозила, что на каждый запуск листовок против Пхеньяна из Южной Кореи КНДР запустит в десятки раз больше «агитационного мусора».

Замглавы минобороны КНДР Ким Ган Иль 26 мая пообещал ответ на недавние провокационные действия Южной Кореи и США. Он напомнил, что с 13 по 24 мая 16 самолётов ВВС США ежедневно и «почти без остановок» проводили разведку, серьёзно нарушая государственный суверенитет и безопасность Северной Кореи. Военный также отметил растущее число нарушений морской границы, чреватое опасными последствиями, указав на то, что силы КНДР никогда не пересекали так называемую северную разграничительную линию.