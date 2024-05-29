Сеул, 29 мая, 2024, 09:19 — ИА Регнум. КНДР отправила через границу в Южную Корею свыше 150 воздушных шаров с различным мусором. Об этом 29 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов.

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Отмечается, что военные Южной Кореи обнаружили пересечение границы воздушными шарами вечером 28 мая. Они упали по всей территории страны, долетев до юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

При этом внутри шаров оказался различный мусор, такой, как пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

В связи с этим Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить эти «бесчеловечные и вульгарные действия».

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна имеется достаточная военная мощь для удержания США от вмешательства в случае конфликта с Южной Кореей. Он отметил, что сейчас ситуация требует продолжать всесторонне укреплять подавляющую силу сдерживания войны и постоянно наращивать мощь северокорейской армии.

Замглавы минобороны КНДР Ким Ган Иль 26 мая пообещал ответ на недавние провокационные действия Южной Кореи и США. Он напомнил, что с 13 по 24 мая 16 самолётов ВВС США ежедневно и «почти без остановок» проводили разведку, «серьёзно нарушая государственный суверенитет и безопасность» Северной Кореи. Военный также отметил растущее число нарушений морской границы, чреватое опасными последствиями, указав на то, что силы КНДР никогда не пересекали так называемую северную разграничительную линию.