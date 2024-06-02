Пхеньян, 2 июня, 2024, 16:45 — ИА Регнум. КНДР за пять дней запустила в сторону Южной Кореи на воздушных шарах 15 тонн мусора. Такие действия Пхеньян предпринял в ответ на распространение пропагандистских листовок. Об этом 2 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя министерства обороны КНДР.

Арам Нерсесян /Sputnik/РИА Новости

Такое количество отходов на территорию страны КНДР отправил примерно на 3,5 тысячи шарах в период с 28 мая по 2 июня.

Представитель оборонного ведомства заявил, что Северная Корея временно прекратит запускать мусор в сторону Юга на воздушных шарах. Однако в случае распространения пропагандистских листовок Пхеньян пообещал вновь возобновить такую акцию в качестве ответной меры.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором ― пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом. Позднее, 30 мая, южнокорейские СМИ сообщали, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Шары из КНДР также обнаружили в городе Керен, в котором находится военная база.

Северная Корея 1 июня повторно отправила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. 2 июня КНДР отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. В мешках, в частности, были окурки и пластиковые бутылки.

Позднее объединённый комитет сообщил, что обнаружил около 720 воздушных шаров, которые пересекли демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею, и упали в разных частях страны. По данным южнокорейских военных, шары упали в Сеуле и ближайших провинциях. При этом сообщалось, что от 20 до 50 воздушных шаров в час перемещаются по воздуху и падают на территории Южной Кореи.

В свою очередь Южная Корея пообещала КНДР «невыносимый» ответ на отправку воздушных шаров с мусором. Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул примет меры против подлой провокации КНДР.

Совет национальной безопасности Южной Кореи не исключил установку около 40 громкоговорителей на границе с Северной Кореей для вещания южнокорейской политической пропаганды.

Вещание южнокорейской пропаганды по громкоговорителям на границе с КНДР началось в 1963 году. Затем в 2004 году эту меру отменили в соответствии с военным соглашением, которое заключили две страны. В 2010 году вещание также включали в ответ на ряд провокаций Северной Кореи. Ранее 40 громкоговорителей были стационарными и располагались в десяти районах на границе с КНДР. В 2018 году их демонтировали и убрали на склад.