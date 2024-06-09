Сеул, 9 июня, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи с 8 июня отправили в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

Comrade Anatolii Площадь Ким Ир Сена. КНДР

Утром 9 июня было обнаружено около 330 воздушных шаров с мусором.

Более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, предполагается, не долетели до страны.

По данным издания, в шарах упакован разный мусор, в основном бумага и пластик.

Это уже не первая «мусорная» акция со стороны соседей — Пхеньян делает это в ответ на распространение пропагандистских листовок со стороны Сеула.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором ― пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом.

30 мая южнокорейские СМИ писали, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Шары из КНДР также обнаружили в городе Керен, в котором находится военная база.

КНДР за пять дней запустила в сторону Южной Кореи на воздушных шарах 15 тонн мусора.

Северная Корея 1 июня повторно отправила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. 2 июня КНДР отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. В мешках, в частности, были окурки и пластиковые бутылки.