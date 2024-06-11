Париж, 11 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал с окружением возможность отставки в случае победы правых партий на выборах в парламент. Об этом 11 июня сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

EPA/ТАСС Эммануэль Макрон

«Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты… Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока», — заявил он.

Уточняется, что Макрон в течение последних недель обсуждал такую возможность развития ситуации с человеком из окружения. При этом такой вариант не является предпочтительным, но мог бы способствовать «драматизации» ситуации перед предстоящими выборами.

По данным журналистов, президент Франции готов согласиться на совместное правление с правой партией «Национальное объединение», если она победит на выборах в парламент, что позволить ей «радостно провалиться» до следующих выборов президента страны в 2027 году.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Макрон после объявления первых итогов голосования в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. По его словам, Франции необходимо «ясное парламентское большинство».

До этого из первых итогов выборов в Европарламент стало известно, что партия президента «Ренессанс» смогла набрать в два раза меньше голосов (15,4%), чем находящаяся в оппозиции правая политическая сила «Национальное объединение» (32%).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июня назвала заслуженным сокрушительное поражение партий Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в ЕП. Она подчеркнула, что это результат свидетельствует о несостоятельности президента Франции и главы немецкого правительства и как национальных, и как европейских политиков.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента Франции о роспуске парламента является внутренним делом этой страны. Представитель Кремля отметил, что в Москве будут наблюдать за происходящим во Франции, тем более что нынешнее руководство республики враждебно относится к России.