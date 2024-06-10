Москва, 10 июня, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент является внутренним делом республики, заявил 10 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Dwi Anoraganingrum via/www. imago

«Это внутреннее дело Французской Республики. Мы не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в США и Европе распространяют лживые утверждения, будто Москва вмешивается во внутренние дела других государств, но это не так. При этом в Кремле будут наблюдать за тем, что происходит во Франции, особенно с учетом того, что руководство государства враждебно относится к России.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня прошли выборы в Европарламент. По предварительным данным, партия Макрона «Ренессанс» набрала около 15,4% голосов, значительно уступив партии «Национальное объединение», получившей 32%. После этого Макрон объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение необходимостью сформировать в парламенте «ясное» большинство.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя итоги выборов в Европарламент, назвала закономерным то, что на них слабую поддержку получили правящие партии Франции и Германии. Это подтвердило несостоятельность властей этих стран, игнорировавших интересы своих граждан в угоду США, подчеркнула она.