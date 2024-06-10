Москва, 10 июня, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заслуженным сокрушительное поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Европарламент.

Michael Kappeler/Global Look Press

«То, что на общеевропейских парламентских выборах <…> Макрон и Шольц потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — написала Матвиенко в Telegram-канале.

По её мнению, партии Макрона и Шольца заслужили полученные результаты из-за многолетнего игнорирования реальных запросов общества. Это признак долгосрочного и объективного тренда по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь со своими избирателями, подчеркнула председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что опасный вирус нелегитимности, вероятно, начинает расползаться по европейскому континенту.

Выборы в Европарламент прошли 6–9 июня 2024 года. Согласно первым итогам, общая предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51%. По данным избирательной комиссии ЕП, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла третье место. Партия потерпела провал, так как за неё проголосовали только 13,9% избирателей, что на 1,9 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

Партия Макрона оказалась на втором месте во Франции с 15,4% голосов. Она набрала в два раза меньше голосов в ЕП, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%). После объявления первых итогов голосования в ЕП 9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов.