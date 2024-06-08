Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Уральская компания «Форэс» объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщил генеральный директор компании Сергей Шмотьев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что премия составит 15 млн рублей. Также те военные, которые подбивают танки, поставленные странами Запада, получают выплаты, добавил Шмотьев.

«Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит», — цитирует его «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 2 июня стало известно, что первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев, чтобы в качестве инструктора готовить украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16, переданными Украине состоящими в НАТО странами.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Кроме того, уточнялось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее предупреждал, что Москва расценит передачу Киеву самолётов F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что эти истребители долгое время служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.