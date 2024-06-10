Киев, 10 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Киев собирается размесить часть обещанных ему Западом американских истребителей F-16 за границей. Об этом 10 июня рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, его слова привело издание «Страна. ua».

Marcus Brandt/Global Look Press

Как отметил Голубцов, часть западных истребителей Киев намерен оставить в центрах подготовки пилотов и обслуживающего персонала для них.

«Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями», — сказал он.

По утверждению начальника авиации ВС ВСУ, находящиеся за границей истребители якобы будут использовать в качестве резерва для замены неисправных самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня издание Politico написало, что киевский режим сможет получить свыше 60 истребителей F-16 уже нынешним летом. По информации источника, ранее украинская сторона заявила о наличии 30 пилотов, готовых обучаться управлению этими самолётами в США.

Греческий информационный портал Defence-point в начале июня сообщил, что первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев для подготовки пилотов ВСУ к управлению F-16. По мнению журналистов, инструктор приехал на Украину в рамках инициативы «Коалиция по обучению F-16».

Агентство Reuters 10 мая написало, что украинские власти ожидают поставки первых F-16 в июне или июле текущего года. Уточнялось, что поставить Киеву эти истребители обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что Москва расценит передачу Киеву F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Глава МИД отметил, что эти истребители на протяжении долгого времени служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий альянса.

Президент Владимир Путин в марте заявлял, что возможные поставки F-16 украинским войска не изменят ситуацию в зоне СВО, и их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства подчеркнул, что эти самолёты станут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.