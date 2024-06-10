Москва, 10 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Двое участников СВО, которых 1июня высадили на МКАД из-за разговоров о теракте в «Крокус-сити», не явились на очную ставку с таксистом. Об этом ИА Регнум сообщил адвокат таксиста Эрланбек Токтосунов.

Дарья Драй ИА Регнум

Очная ставка была назначена на 8 июня. На ней участники СВО должны были рассказать следователям свою версию разгоревшегося конфликта.

«У нас была назначена очная ставка с моим подзащитным Аипбеком Латиповым и двумя участниками СВО, которых он высадил, якобы, из-за разговоров о теракте. Но очной ставки не было. Военные просто не явились на неё без какой-либо причины», — сообщил адвокат Токтосунов.

Адвокат с Аипбеком прождали участников конфликта у Перовского межрайонного следственного отдела, но военные так и не пришли. Ни следователя, ни адвоката бойцы не уведомляли о том, что не придут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что таксист высадил участников СВО на МКАДе. По словам бойцов, мигрант высадил их после того, как они начали осуждать теракт в «Крокус-сити». После чего следственный комитет России возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Таксист рассказал свою версию конфликта. Аипбек сообщил ИА Регнум, что он высадил мужчин из-за того, что они изменили способ оплаты на наличные, а поездка была в область.

Так же ИА Регнум стало известно, что один из участников конфликта 44-летний Кирилл Н., который проходил службу в ЧВК «Вагнер», был судим за убийство и обвинялся в изнасиловании.