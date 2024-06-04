Москва, 4 июня, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти после того, как таксист в Москве высадил участников спецоперации, говорится в Telegram-канале ведомства.

ИА Регнум Аипбек Латипов

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стали публикации в социальных сетях, где сообщалось об этом инциденте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сообщили в СК.

По данным следствия, во время конфликта таксист «негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Как передавало ИА Регнум, скандал с участием таксиста произошёл в Москве ночью 2 июня. Водитель высадил трёх участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку.

После инцидента пассажиры записали видеоролик и выложили его в соцсети. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в ходе которого они обсуждали теракт в «Крокус Сити».

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ИА Регнум связалось с водителем и узнало его версию случившегося. Он рассказал, что участники СВО якобы были пьяны и грубили ему, а также уже во время поездки изменили способ оплаты. Уже отъехав от места конфликта, водитель позвонил в полицию, сообщил о произошедшем, но в итоге от приезда наряда отказался. После этого позвонил в «Яндекс», ему там предложили вернуться и выполнить заказ, но водитель испугался, выждал некоторое время, после чего завершил заказ.