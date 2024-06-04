Москва, 4 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Виталия Саксина о ходе расследования уголовного дела по факту правонарушений таксиста в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом 3 июня сообщила в Telegram-канале пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

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По данным ведомства, в социальных сетях появились публикации о том, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении россиян и высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Исполнение поручения о докладе хода расследования и установления обстоятельств случившегося контролируется центральным аппаратом СКР.

Как передавало ИА Регнум, скандал с участием таксиста произошёл в Москве ночью 2 июня. Водитель высадил трёх участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку. После инцидента пассажиры записали видеоролик и выложили его в Сеть. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в ходе которого они обсуждали теракт в «Крокус Сити».

По версии водителя, участники СВО были пьяны, грубили ему. А также уже во время поездки изменили способ оплаты.

«Они изначально заказали такси по оплате картой. Ехать нужно было около 100 км. Но во время поездки [клиенты] изменили оплату на наличные. Я сказал, что не поеду за наличные. Неизвестно было — заплатят они в итоге или нет», — рассказал таксист.

По его словам, он остановил машину не просто посреди МКАД, а в специальном кармане, чтобы пассажиры могли вызвать другое такси.