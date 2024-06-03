Москва, 3 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Таксист, высадивший на МКАД участников СВО, в беседе с ИА Регнум рассказал свою версию произошедшего. По его словам, изначальной причиной конфликта стали не разговоры про теракт в «Крокус Сити», как уверяет вторая сторона, а изменение способа оплаты уже во время поездки.

ИА Регнум Аипбек Латипов

Скандал с участием таксиста Аипбека Латипова произошел в Москве ночью 2 июня. Водитель высадил трех участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку. После инцидента пассажиры записали видеоролик и выложили его в Сеть. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в ходе которого они обсуждали теракт в «Крокус Сити». «Как только таксист услышал, что тема зашла про «Крокус-сити», таксист тут же останавливает на МКАД машину и говорит — отменяйте заказ, я вас дальше не повезу», — уверял один из пассажиров.

ИА Регнум связалось с водителем и узнало его версию случившегося. По его словам, участники СВО были пьяны, грубили ему. А также уже во время поездки изменили способ оплаты. «Они изначально заказали такси по оплате картой. Ехать нужно было около 100 км. Но во время поездки (клиенты) изменили оплату на наличные. Я сказал, что не поеду за наличные», — рассказал Аипбек ИА Регнум.

По словам экспертов, подобные меры безопасности практикуют многие таксисты. Ехать на большое расстояние с компанией не совсем трезвых мужчин, которые по окончании поездки могут как минимум не расплатиться (а как максимум высадить водителя и уехать на его машине, и такие случаи уже были не раз) — действительно небезопасно. Оплата картой, привязанной к приложению, в данном случае действительно является хоть какой-то гарантией.

«Неизвестно было — заплатят они в итоге или нет», — говорит Латипов. По его словам, он остановил машину не просто посреди МКАД, а в специальном кармане, чтобы пассажиры могли вызвать другое такси.

«Я как надо попросил: вызовите другое такси. Они сразу начали орать, «быковать» на меня. Они начали бить меня. Один говорил: «Здесь мы главные. Твое дело везти». Двое вышли из машины, один открыл мою дверь. Я тоже вышел из машины. Они начали толкать меня. Один ударил в спину. Я впервые столкнулся с таким. Что мне было делать?!» — недоумевает таксист.

По словам Аипбека, пассажиры пытались отвести его в ближайший лесок. Аипбек, по его словам, звал на помощь, но поначалу никто из проезжающих мимо не останавливался — до тех пор, пока на помощь не пришли другие таксисты.

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Теракт в «Крокус Сити», по словам таксиста, в ходе конфликта действительно упоминался, но точно не был его причиной. «Они говорили, что они воюют, а здесь люди приезжают и зарабатывают и убивают невинных», — вспоминает Аипбек.

Уже отъехав от места конфликта, Аипбек позвонил в полицию, сообщил о произошедшем. Но в итоге от приезда наряда отказался. После этого позвонил в «Яндекс», ему там предложили вернуться и выполнить заказ, но Аипбек испугался, выждал некоторое время, после чего завершил заказ.

Аипбек живет в Москве с 2021 года. В столицу России приехал из Киргизии. Работает не только таксистом, но и в стоматологической клинике. Как ранее сообщало ИА Регнум, с работой в такси после инцидента Латипову придется расстаться. Во всяком случае в этом таксопарке. Владелец компании после произошедшего решил расторгнуть контракт с ним.