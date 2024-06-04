Москва, 4 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела, возбужденного после конфликта группы бойцов на МКАД с таксистом, оказался ранее судимым за нанесение тяжких телесных повреждений и убийство.

соцсети В январе 2023 года Кирилл вступил в группу «Вагнер»

ИА Регнум выяснило некоторые подробности биографии одного из фигурантов уголовного дела о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ), который, скорее всего, будет признан потерпевшим.

Напомним, расследование началось после публикации видеозаписи в Сети, на которой бойцы СВО рассказали, как таксист высадил их на МКАД и отказался везти дальше. По их словам, это произошло после того, как они в ходе поездки начали обсуждать между собой теракт в «Крокус Сити Холле».

После разразившегося скандала владелец таксопарка Келдибек Амиров решил уволить водителя. Сам 24-летний шофер Аипбек Латипов рассказал ИА Регнум, что отказался везти клиентов вовсе не из-за каких-то разногласий по национальному или религиозному признаку, а конфликт вообще не был связан с разговорами о теракте в «Крокусе». По словам Латипова, он отказался ехать дальше после того, как пассажиры во время поездки сменили способ оплаты с карты на наличные. При этом ехать им нужно было порядка 100 километров, и таксист испугался, что вдалеке от Москвы пассажиры не расплатятся, а то и нападут на него.

«Я не хотел с ними ехать. Я боялся. Их трое было. И двое вообще пьяные были. Такая ситуация была. И я сразу позвонил в поддержку «Яндекса», — рассказал Аипбек Латипов.

Как выяснило ИА Регнум, один из участников конфликта, ехавший в салоне такси на пассажирском месте рядом с водителем, — 44-летний Кирилл Н. Он действительно служил в зоне СВО. На странице мужчины в социальных сетях есть множество фотографий на фоне логотипа частной военной компании «Вагнер». Сам Кирилл ранее судим по статье 111 УК РФ (часть 3, пункт «А») — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору группой лиц, а также по статье 105 УК РФ — убийство. В 2014 году он освободился из мест лишения свободы. Спустя несколько лет у мужчины вновь возникли проблемы с законом. В 2018 году суд взыскал с Кирилла и его родственников долг по коммунальным платежам за два года (решение имеется в распоряжении ИА Регнум) почти на 400 тысяч рублей.

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ИА Регнум связалось с Кириллом, чтобы еще раз выслушать его версию произошедшего.

«Ехали мы из Люберец. Там было две точки. Одна была высадка меня на Тарасовском (платформа Тарасовская в Пушкинском районе Подмосковья), вторая точка была в Дмитрове (деревня Целеево под Яхромой. — Прим. ред.). Вот он должен был высадить меня и дальше повезти еще двоих в Дмитров», — рассказал Кирилл.

Кирилл утверждает, что таксист не называл причиной остановки смену способа оплаты. Кроме того, он уверяет, что с его друга в итоге сняли 900 рублей за поездку. (Скриншот из приложения «Яндекс Go» говорит об обратном).

«Если я не ошибаюсь, когда заказ был отменен, с него содрали, по-моему, 900 рублей. С моего друга. Если я не ошибаюсь. Потому что он стоял, когда уже заказ уже был отменен, и говорит: «У меня 900 рублей, что ли, сняли». Да и какая разница — наличными мы ему заплатим или по карте. Деньги были, мы никого не грабили», — рассказывает Кирилл.

ИА Регнум Скриншот приложения «Яндекс Go» подтверждает версию таксиста

По словам Кирилла, он и его товарищи были трезвыми или почти трезвыми.

«Я был абсолютно трезвый, — говорит пассажир. — Второй парень, которого он (таксист) пытался вытащить из машины, он выпил только бутылку пива. А третий парень — у него четыре контузии. И, вы понимаете, при контузии нарушается речь, и у него так выглядит речь, как будто он пьяный. На самом деле он живет на таблетках, он с 2015 года воюет».

Кирилл также утверждает, что конфликт начался после того, как он с друзьями стал обсуждать теракт в «Крокусе»:

«Тема за Крокус была <…> с другим уклоном, что типа там было 6 тысяч человек народу, и неужели ни одного участника СВО не оказалось? Вот такая тема была. То есть разговор был о том, что по-любому в «Крокус-Сити» должен был находиться хоть один участник СВО и хоть как-то скооперироваться и обезвредить (террориста) или еще что-то. И вот он сразу прям в этот момент заезжает в «карман», где остановка на МКАДе, и говорит: «Я вас дальше не повезу».

ИА Регнум Аипбек Латипов

Кирилл уверяет, что пытался объяснить водителю, что его друзья громко разговаривают из-за контузии.

«Я ему раз 15 задал вопрос: почему, за что, ну что мы не так сделали? Ребята, которые были позади, они, как бы, это, ну, понимаете, после контузии. Начали ему говорить: ты высаживаешь участников (СВО). Я говорю: ребят, давайте я поговорю, ну, я более адекватный, ну, трезвый, поэтому я сидел спереди и с ним разговаривал. А когда тот, что позади него (водителя) сидел, сказал, что не будет выходить из такси, что он нас должен отвезти, что есть заказ и его нужно выполнить, тогда он (водитель) вышел и начал его (пассажира) вытаскивать. Соответственно, этот парень дал ему отпор», — рассказал свою версию Кирилл.

По статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» 24-летнему Аипбеку Латипову грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. ИА Регнум пыталось связаться с таксистом и задать ему уточняющие вопросы после беседы с одним из пассажиров, однако 4 июня номер Латипова уже был недоступен.