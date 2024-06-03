Москва, 3 июня, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В Москве таксист высадил участников спецоперации прямо на Московской кольцевой автодороге (МКАД) после того, как они упомянули в разговоре теракт в «Крокус Сити Холле» и начали осуждать напавших на мирных людей террористов. Об этом пишет МК.RU.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы сидели, говорили про СВО, про виды оружия и тому подобное. Потом разговор зашёл про «Крокус». Как только таксист услышал, что тема зашла про «Крокус-сити», таксист тут же останавливает на МКАД машину и говорит — отменяйте заказ, я вас дальше не повезу», — рассказал один из пассажиров.

По его словам, таксист на вопрос о том, недоволен ли он тем, что они участники спецоперации, ответил, что дальше везти их не будет. После этого водитель вышел, открыл дверцу заднего сиденья и начал вытаскивать одного из пассажиров.

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Однако боец СВО дал отпор таксисту, после чего водитель убежал на дорогу, пытаясь остановить другие такси. Призвав на помощь коллег, таксист вновь сказал, что везти мужчин не будет. После этого он сел в машину и уехал, оставив пассажиров прямо на трассе.

«Я лично так понимаю, что водитель недоволен был тем, что мы про «Крокус-сити» говорили, что террористы там людей убили, пока мы воюем», — сказал один из высаженных бойцов.

Как передавало ИА Регнум, в городе Алексине Тульской области следователи завершили расследование дела о покушении на убийство ветерана специальной военной операции. Обвиняемый полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

13 мая двое подростков напали на участника спецоперации в станице Челбасской в Краснодарском крае. Они били его руками и ногами. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Злоумышленников задержали.

В январе в Чехове Московской области полиция задержала троих человек, избивших участника СВО. В связи с инцидентом против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».