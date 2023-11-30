Мосгорсуд оставил под арестом режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук
Суд оставил под арестом обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук
Москва, 30 ноября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили 30 ноября в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
«Суд оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Обеих женщин обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда»).
Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Беркович и Петрийчук в мае после публикации в соцсетях видео читки пьесы «Финист — Ясный Сокол». Экспертиза показала, что в произведении есть признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Режиссёр и драматург вину не признали.
Более 20 деятелей культуры, журналистов и правозащитников 21 ноября в отрытом письме обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Они призвали проявить милосердие к Беркович и Петрийчук и изменить перу пресечения. Письмо подписали телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель Театра «Сатирикон» Константин Райкин, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и другие.