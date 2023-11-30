Москва, 30 ноября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили 30 ноября в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

РИА Новости/Станислав Красильников Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук

«Суд оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Обеих женщин обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда»).

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Беркович и Петрийчук в мае после публикации в соцсетях видео читки пьесы «Финист — Ясный Сокол». Экспертиза показала, что в произведении есть признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Режиссёр и драматург вину не признали.

Более 20 деятелей культуры, журналистов и правозащитников 21 ноября в отрытом письме обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Они призвали проявить милосердие к Беркович и Петрийчук и изменить перу пресечения. Письмо подписали телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель Театра «Сатирикон» Константин Райкин, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и другие.