Москва, 10 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 10 июня заявил о тенденции к повышению популярности правых партий в Европарламенте.

DAVID ILIFF

«Действительно большинство будет проевропейским и проукраинским <…>, но мы видим также и динамику на повышение популярности правых партий», — заявил представитель Кремля.

При этом, как заявил журналистам Песков, динамику на повышение популярности правых партий видно невооруженным взглядом.

Представитель Кремля добавил, что Россия внимательно наблюдает за расстановкой сил в ЕП. По словам пресс-секретаря российского президента, правые партии со временем будут «наступать на пятки» проевропейским лидерам.

Выборы в Европарламент состоялись с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня заявила, что по итогам выборов новое большинство в ЕП станет проевропейским и проукраинским, на пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно первым итогам, общая предварительная явка на выборах составила 51%. Партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца потерпели сокрушительное поражение. По данным избирательной комиссии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла третье место с 13,9% голосов, а партия Макрона «Возрождение» оказалась на втором месте во Франции с 15,4% голосов. При этом «Возрождение» набрало в два раза меньше голосов в ЕП, чем ультраправая партия «Национальное объединение» (32%).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июня назвала заслуженным сокрушительное поражение партий Макрона и Шольца на выборах в ЕП. Она объяснила, что поражение Макрона и Шольца указывает на их несостоятельность как национальных, так и европейских политиков.