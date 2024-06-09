Брюссель, 9 июня, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Общая предварительная явка на выборах в Европарламент (ЕП) составила 51%. Первые цифры сообщили в пресс-службе законодательного органа.

(сс) European Parliament Европарламент

Отмечается, что показатели несколько выше чем в 2019 году.

«Это очень хорошо для Европы», — считают в ЕП.

Выборы проходили с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным итогам выборов поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока занимает первое место на выборах.

Глава ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что это всего лишь предварительные цифры, они могут отличаться от итоговых.

Рассчитывать на разрешение конфликта на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европе и в США, заявил 9 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Установления мира на Украине можно достичь в два шага, первый — это выборы в Европарламент. Второй шаг, добавил премьер, это предстоящие выборы президента США.