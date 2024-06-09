Брюссель, 10 июня, 2024, 02:06 — ИА Регнум. По итогам выборов новое большинство в Европарламент (ЕП) станет «проевропейским и проукраинским», заявила 9 июня на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

Она заверила, что с понедельника, 10 июня, начнётся работа с социалистами и либералами над созданием нового сильного большинства, которое в Европарламенте будет «проевропейским и проукраинским».

«Мы можем иметь разные мнения по отдельным вопросам. Но в наших общих интересах обеспечить стабильность, мы все хотим сильную и стабильную Европу», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что намерена продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу и Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в своём переизбрании по итогам победы её Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Впереди предстоит много работы, продолжила она.

По предварительным итогам выборов поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока занимает первое место на выборах. Глава ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что это всего лишь предварительные цифры, они могут отличаться от итоговых.

Выборы проходили с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза.