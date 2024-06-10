Москва, 10 июня, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Заместителя генерального директора Российских железных дорог Алексея Шило хотят перевести на должность замминистра транспорта России, сообщили осведомлённые источники.

flectone.ru Алексей Шило

«Решение находится в процессе формализации», — заявили источники.

При этом, когда именно произойдут назначения, неизвестно.

Скорее всего, за Шилом закрепят вопросы железнодорожного транспорта. На этом посту он сменит нынешнего замминистра Валентина Иванова, который якобы будет повышен до первого замминистра. В свою очередь, нынешний первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк уйдёт из ведомства, сообщило РБК.

Шило назначили заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — начальником Центра фирменного транспортного обслуживания в декабре 2018 года.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства. На четыре поста он выдвинул губернаторов. Госдума на заседании 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства России. 14 мая Нижняя палата российского парламента утвердила все кандидатуры, предложенные главой правительства, на должности руководителей федеральных министерств.

На должность главы Минтранса России утвердили бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.