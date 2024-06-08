Энергодар, Запорожская область, 8 июня, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Минобороны Украины

«Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации», — приводит слова Яшиной «РИА Новости».

Она уточнила, что в результате украинского обстрела пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 22 мая они атаковали атомную станцию помощью дрона-камикадзе. Удар пришёлся по транспортному цеху. Никто не пострадал, беспилотник не нанёс критических разрушений.

27 мая ВСУ нанесли пять ударов из артиллерийских орудий по району Энергодара. Тогда от удара украинской армии пострадали два сотрудника компании «Тепловодоканала».

На ЗАЭС с сентября 2022 года находятся наблюдатели от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), они фиксируют нанесение ударов по территории станции. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 19 мая 2024 года заявил, что назовёт виновников обстрелов только после получения независимых данных об атаках.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум, комментируя заявление Гросси, назвал странным, что МАГАТЭ до сих пор заявляет, будто не располагает информацией о том, что удары по ЗАЭС наносят ВСУ. Это вызывает сомнения, что агентство выполняет свои обязанности, отметил эксперт.

3 июня Гросси заявил, что на ЗАЭС частично или полностью нарушены все семь так называемых «столпов» ядерной безопасности по методологии агентства. Нападения на станцию, а также её регулярные отключения от линий внешнего электроснабжения создали сложную ситуацию, подчеркнул Гросси на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.