Энергодар, Запорожская область, 19 мая, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Запорожскую атомную электростанцию, которая находится на российской территории под контролем российской армии, не могут обстреливать с российской стороны. Это очевидный факт, но только сейчас появились признаки того, что Международное агентство по атомной энергии готово признать это. Таким мнением поделился с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что организация раскроет виновников обстрела ЗАЭС, если получит независимые данные об этих атаках.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Понятно, что это некая попытка «дипломатического объяснения» ситуации, хотя к дипломатии, конечно, это имеет очень слабое отношение. Насколько я понимаю, Гросси хочет обо всём узнать через своих инспекторов, которые, как я понял, должны подтвердить «независимо» происхождение атак. Вообще, это его обязанность, по большому счёту. Но возникает вопрос, почему до сих пор это не было сделано. Что мешало раньше? Как известно, 18 апреля с той стороны нанесли удар по тренировочному центру станции. То есть прошло уже достаточно много времени. За это время они должны были как люди, облечённые не только возможностями, но и обязанностями, расследовать, кто же совершает всё это. И, видимо, большой заинтересованности в получении ответа об истинном виновнике у них нет», — объяснил собеседник.

Таким образом, возникают сомнения в том, что эта организация выполняет свои обязанности, констатировал политолог. Однако, по его мнению, мировой общественности давно понятно, кто обстреливает ЗАЭС. Россия, естественно, не может совершать подобные действия в отношении своей же атомной станции, если исключить пропаганду киевского режима, который одиннадцатый год рассказывает, как его оппоненты на Донбассе «обстреливают сами себя». Эта циничная логика основана на человеконенавистнической идеологии и иллюзорной убеждённости в скорой победе над Россией, подчеркнул собеседник ИА Регнум.

«Желание Гросси приехать в Россию сейчас вызвано именно тем, что ситуация на фронте резко поменялась не в пользу Украины. И возможность сохранить лицо остаётся лишь в том случае, если отказаться от утверждений, что Россия сама себя обстреливает. И, видимо, есть некое стремление всё-таки договориться с Россией о каких-то дальнейших действиях, потому что договариваться с сильнейшим это, конечно, в их интересах», — отметил Гагарин.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация раскроет виновников обстрела ЗАЭС, если получит независимые данные об этих атаках. Он уточнил, что для такого вывода ему потребуется свидетельство инспекторов его организации.

В апреле территорию Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра в окрестностях Энергодара, неоднократно обстреливали вооружённые формирования киевского режима.

Российские власти неоднократно заявляли, что удары украинских сил по станции могут привести к ядерной катастрофе. Так, 18 апреля беспилотники в очередной раз атаковали учебный центр АЭС. До этого ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС.

Директор станции Юрий Черничук сообщал, что каждую неделю над станцией фиксируют около 120 украинских беспилотников.

В МИД России заявили в этой связи, что вина за удары по ЗАЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на странах, оказывающих военно-техническую помощь киевскому режиму. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу предупредил, что украинские удары по ЗАЭС могут обернуться катастрофой.