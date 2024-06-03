Берн, 3 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) частично или полностью нарушены все семь так называемых «столпов» ядерной безопасности по методологии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил 3 июня глава агентства Рафаэль Гросси.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Нападения на станцию, а также её регулярные отключения от линий внешнего электроснабжения создали сложную ситуацию, сказал Гросси на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной», — сказал он.

На ЗАЭС есть риски, связанные с работой персонала, плановыми инспекциями, поддержанием работы систем безопасности и обеспечением мер аварийной готовности и реагирования, добавил Гросси.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с серьёзными рисками в области ядерной и физической безопасности. Решение о перезапуске ЗАЭС может быть принято только после тщательного анализа всех аспектов безопасности, добавил он.

21 мая Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции продолжается «военная активность».

Директора станции Юрий Черничук в свою очередь отмечал, что за неделю над территорией станции фиксируют около 120 украинских беспилотников.

28 мая в калининградском аэропорту Храброво прошли трёхчасовые переговоры Гросси и генерального директора «Росатома» Андрея Лихачёва. Лихачёв подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности АЭС и при этом подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации, давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, а ведущиеся Киевом обстрелы являются единственным значимым риском для безопасности станции.

Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС уже через три дня будут сопоставимы с катастрофой на Чернобыльской АЭС в 1986 году, отмечал ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.