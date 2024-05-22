Энергодар, Запорожская область, 22 мая, 2024, 16:49 — ИА Регнум. ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), направив туда беспилотник. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе станции.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Пострадавших и критических разрушений нет. На протяжении последних двух дней украинские беспилотники атаковали жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится АЭС, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС по-прежнему тревожной и очень хрупкой. По его словам, около станции «продолжается военная активность».

Руководство России неоднократно заявляло, что удары украинской армии по станции могут привести к ядерной катастрофе.

Так, 18 апреля ВСУ в очередной раз атаковали с беспилотника учебный центр Запорожской АЭС. До этого ВСУ атаковали тренажёрный центр на станции.

Директор станции Юрий Черничук сообщал, что за неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.

В МИД в этой связи заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на помогающих Киеву странах. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу предупредил, что удары ВСУ по ЗАЭС могут обернуться катастрофой.