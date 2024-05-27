Энергодар, Запорожская область, 27 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 27 мая нанесли пять ударов из артиллерийских орудий по району Энергодара в Запорожской области. Директор по коммуникациям находящейся в городе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, как сообщила «Газета.Ru», заявила журналистам, что от удара украинской армии пострадали два сотрудника компании «Тепловодоканала».

Евгений Биятов/РИА Новости

Она назвала терактом атаку ВСУ.

Ранее администрация Энергодара предупредила жителей города о хаотичном обстреле с украинской стороны и призвала не выходить на улицу.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 22 мая они атаковали атомную станцию помощью дрона-камикадзе. Удар пришёлся по транспортному цеху. Никто не пострадал, беспилотник не нанёс критических разрушений.

На ЗАЭС с сентября 2022 года находятся наблюдатели от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), они фиксируют нанесение ударов по территории станции. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 19 мая 2024 года заявил, что назовёт виновников обстрелов только после получения независимых данных об атаках.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум, комментируя заявление Гросси, назвал странным, что МАГАТЭ до сих пор заявляет, будто не располагает информацией о том, что удары по ЗАЭС наносят ВСУ. Это вызывает сомнения, что агентство выполняет свои обязанности, отметил эксперт.