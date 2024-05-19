Энергодар, Запорожская область, 19 мая, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация раскроет виновников обстрела Запорожской атомной электростанции, если получит независимые данные об атаках, сообщил RT.

POOL/Global Look Press Рафаэль Гросси

«Если я узнаю об этом через своих инспекторов <…> то да, конечно», — ответил он на вопрос, предало бы МАГАТЭ огласке информацию об источнике атак по ЗАЭС.

В апреле территорию Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром, неоднократно обстреливали ВСУ.

Днём ранее, 18 мая, Гросси заявил о планах посетить Россию в мае и провести переговоры относительно технических аспектов вокруг Запорожской АЭС. Он сообщил, что представлять российскую сторону будет глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Российские власти неоднократно заявляли, что удары украинской армии по станции могут привести к ядерной катастрофе. Так, 18 апреля ВСУ предприняли очередную атаковали с беспилотника учебный центр Запорожской АЭС. До этого ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС.

Директор станции Юрий Черничук сообщал, что в неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.

В МИД в этой связи заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на помогающих Киеву странах. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу предупредил, что удары ВСУ по Запорожской ЗАЭС могут обернуться катастрофой.