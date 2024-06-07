Москва, 8 июня, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может посетить швейцарскую конференцию по Украине, не исключены любые сюрпризы, заявил 7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Интересно, всё-таки доедет ли до туда Байден, хотя вроде бы уже назначили госпожу (вице-президента США Камалу. — Прим. ред.) Харрис присутствовать, но тут могут быть любые сюрпризы», — сказал журналистам представитель Кремля.

Предстоящая швейцарская конференция по своему содержанию является заведомо «пустым мероприятием», куда приедут европейцы. Значимого результата она не даст, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии объявило, что в городе Бюргеншток 15–16 июня состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную конференцию в швейцарском Бюргенштоке. По его словам, на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 31 мая заявила, что Китай не примет участие в саммите в Швеции, инициированном Киевом. Повестка конференции сильно расходится с позицией КНР и ожиданиями мирового сообщества. Китайская сторона также считает, что её позицию не учтут на мероприятии.

Представители Мексики и Никарагуа отказались присутствовать на саммите по Украине в Швейцарии, несмотря на полученное приглашение. Мексиканская сторона свою позицию объяснила тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию по Украине назвали политическим фарсом.