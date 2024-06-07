Херсонская область, 8 июня, 2024, 01:40 — ИА Регнум. В селе Садовое Херсонской области в ночь на 8 июня были приостановлены спасательные работы из-за угрозы очередной атаки беспилотников украинских боевиков.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Спасательная операция проводится после обстрела мирного села ВСУ.

«В связи с большой активностью дронов в районе села аварийно-спасательные работы прекращены», — пояснили ТАСС в оперативных службах.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелы села Садовое в Голопристанском округе 7 июня — это подлейший поступок главы киевского Владимира Зеленского и ВСУ.

Число погибших увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди убитых — 9-летний ребёнок.

ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину в Садовом, где было много людей, сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS.

В МИД РФ считают, что удары Украины по Луганску и Херсонской области были заранее спланированы и тщательно подготовлены для устрашения. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Следственный комитет России установит все обстоятельства очередного преступления киевского режима против мирного населения Херсонской области, а также круг лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, ведомство даст правовую оценку действиям ВСУ.