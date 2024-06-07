Херсонская область, 7 июня, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Украинские боевики ударили с правого берега Днепра по магазину в Херсонской области сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Первый удар был нанесён управляемой бомбой, вернее управляемым снарядом, а второй — чисто ракетный удар HIMARS. Удар был нанесён с правого берега Днепра, расстояние доступное для ракетных ударов. Наверняка был дрон и видели, что там военных нет. Это с целью запугать жителей», — уточнил глава Херсонской области.

Он добавил, что после первого прилёта жители соседних домов выбежали на помощь пострадавшим. Спустя несколько минут был нанесён второй удар для большего количества жертв, добавил Сальдо.

По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли 22 человека.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречается во Франции, заявил Владимир Сальдо.

Днём 7 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Луганску. Произошло полное обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме. Пострадали 57 человек, из них четверо погибли.