Херсонская область, 7 июня, 2024, 21:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Садовое в Херсонской области разрушен магазин, погибли 19 человек, сообщил 7 июня губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Владимир Сальдо/Telegram

«Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области. В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, ещё пятеро ранены», — написал Сальдо.

На месте происшествия работают оперативные службы, раненым оказывается необходимая помощь, рассказал губернатор.

Сальдо также отметил, что терактами в Херсонской области и в Луганске глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» своим «покровителям», с которыми он в настоящее время встречается во Франции.

Как передавало ИА Регнум, днём 7 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Луганску. Произошло полное обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме. Погибли четыре человека, ещё 57 человек получили ранения.

Минобороны России сообщило, что ВСУ для удара по городу использовали ракеты ATACMS. Средства ПВО сбили четыре из пяти запущенных боезарядов. Одна ракета повредила два многоквартирных дома. В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно старались нанести удар по мирным гражданам.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, в результате удара ВСУ повреждения получили более 30 многоэтажных домов.