Херсонская область, 7 июня, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле ВСУ 7 июня вечером села Садовое Голопристанского муниципального округа в Херсонской области увеличилось. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Кадр из Телеграм-канала SALDO_VGA / Telegram

Предварительно, число жертв выросло до 21, трое человек тяжело ранены, их доставили в больницу. Среди убитых есть ребёнок.

По словам Сальдо, сначала укронацисты ударили по маленькому магазину возле частного сектора. Затем последовал второй удар, когда люди пытались помочь пострадавшим. В этот момент 17 человек были у магазина и четыре находились в соседних домах. Все они погибли от осколочных ранений.

«Среди них, к сожалению, ребёнок 9 лет, который просто играл в песочнице. В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Это обычное село, без военных», — рассказал Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, изначально было известно о 19 погибших в результате обстрела украинскими боевиками села Садовое в Херсонской области.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара ВСУ повреждения получили более 30 многоэтажных домов. Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что, согласно последним данным, в результате ракетного удара ВСУ погибли четыре человека, ещё 43 получили ранения.