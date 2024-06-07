Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 19:51 — ИА Регнум. При содействии аппарата детского омбудсмена трое детей вместе с матерью вернулись в Россию с Украины, сообщила 7 июня уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

АНО «Россия — страна возможностей»

«Сегодня вернулась мама с тремя детьми с Украины в Россию», — сказала она.

Львова-Белова при этом подчеркнула, что аппарата детского омбудсмена будет готовить следующую группу, но это процесс не быстрый. Основные сложности в процессе возврата детей, по её словам, связаны с ситуациями, когда родители находятся в разводе и не могут определиться, с кем будет проживать ребёнок.

Кроме того, добавила детский омбудсмен, у детей были разные образовательные программы, и им нужна помощь с тем, чтобы встроиться в образовательный процесс.

«Поэтому уполномоченные отрабатывают гуманитарный вопрос, также медицинские аспекты», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с Львовой-Беловой заявил о необходимости воссоединения детей РФ и Украины с родителями. Детский омбудсмен тогда отметила, что киевский режим не освещает случаи, когда российская сторона передаёт на Украину спасённых из зоны конфликта детей, так как это будет противоречить обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.

Львова-Белова 22 мая сообщила о передаче Украине шестерых несовершеннолетних в возрасте от шести до 17 лет. Их передали одной из приехавших с Украины матерей на территории Катара. До этого они проживали в России у родственников. Также шестерых детей Россия передала Украине в декабре 2023 года. Встреча прошла в катарском посольстве в Москве.

В октябре 2023 года детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими площадками информацию, будто в России находятся 19 тыс. насильно перемещённых детей. Она обвинила западных политиков и общественных деятелей в искажении фактов и превращении в насильственную депортацию меры по эвакуации детей из опасных районов. Это делается ради демонизации Россию, отмечала она.

Международный уголовный суд в марте 2023 года заявил о выдаче ордера на арест российского лидера и Львовой-Беловой, обвинив их в причастности к «незаконному перемещению детей в Россию». Путин отверг эти обвинения и назвал историю раздутой. Он подчеркнул, что речь идёт о спасении детей, их вывозят из зоны боевых действий.

Полиция Украины в сотрудничестве с немецкими коллегами в апреле обнаружили в Германии 161 украинского ребёнка. Этих детей считали вывезенным в Россию. При этом украинская сторона не сообщила, как они попали в ФРГ.