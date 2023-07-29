Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Историю с якобы похищением украинских детей Россией раздули специально, на самом деле была попытка спасти детей из детских домов. Такое заявление сделал 29 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ну вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей. Ну, мы объясняем просто, никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии что ли?» — пояснил российский лидер.

Конечно, этих детей вывозили, добавил президент России. По словам Путина, в случае, если у ребенка остались родственники на Украине, он может совершенно спокойно вернуться на родину, никаких проблем с этим не возникнет.

Президент России привёл конкретный пример, когда мать с ребёнком проживала в России, мать умерла, а отец остался на Украине. Путин указал, что в этом случае никаких проблем с возвращением ребёнка отцу не возникнет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что? как указал президент РФ Владимир Путин, часть положений африканской мирной инициативы по Украине уже реализуются, в том числе обмен пленными, а также вопросы семейного, гуманитарного характера, связанные с детьми.