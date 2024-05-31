Путин: дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями
Москва, 31 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Необходимо, чтобы дети России и Украины воссоединялись с родителями, заявил президент РФ Владимир Путин 31 мая на встрече с уполномоченным при главе государства по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Детский омбудсмен отметила, что киевский режим не освещает случаи, когда российская сторона передаёт на Украину спасённых из зоны конфликта детей, так как это будет противоречить обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.
«Это бог с ними, это всё игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — сказал Путин.
Львова-Белова отметила, что служба омбудсмена действует в интересах детей и делает всё необходимое. Она также сообщила, что при посредничестве Катара прошли переговоры с Украиной, на которых зафиксировали список из 29 детей, из которых шестерых уже вернули на родину. Омбудсмен подчеркнула, что речь идёт не о тысячах или десятках тысяч, как заявляет Киев.
Путин подчеркнул, что такая работа должна быть вне политики и носить только гуманитарный характер.
Как передавало ИА Регнум, Львова-Белова 22 мая сообщила о передаче Украине шестерых несовершеннолетних в возрасте от шести до 17 лет. Их передали территории одной из приехавших с Украины матерей на территории Катара. До этого они проживали в России у родственников.
Также шестерых детей Россия передала Украине в декабре 2023 года. Встреча прошла в катарском посольстве в Москве.
В октябре 2023 года Львова-Белова опровергла распространяемую украинскими площадками информацию, будто в России находятся 19 тыс. насильно перемещённых детей. Она обвинила западных политиков и общественных деятелей в искажении фактов и превращении в насильственную депортацию меры по эвакуации детей из опасных районов. Это делается ради демонизации Россию, отметила омбудсмен.
Международный уголовный суд в марте 2023 года заявил о выдаче ордера на арест российского лидера и Львовой-Беловой, обвинив их в причастности к «незаконному перемещению детей в Россию». Путин отверг эти обвинения и назвал историю раздутой. Он подчеркнул, что речь идёт о спасении детей, их вывозят из зоны боевых действий.
Полиция Украины в сотрудничестве с немецкими коллегами в апреле обнаружили в Германии 161 украинского ребёнка. Этих детей считали вывезенным в Россию. При этом украинская сторона не сообщила, как они попали в ФРГ.