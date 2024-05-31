Москва, 31 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Необходимо, чтобы дети России и Украины воссоединялись с родителями, заявил президент РФ Владимир Путин 31 мая на встрече с уполномоченным при главе государства по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Детский омбудсмен отметила, что киевский режим не освещает случаи, когда российская сторона передаёт на Украину спасённых из зоны конфликта детей, так как это будет противоречить обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.

«Это бог с ними, это всё игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — сказал Путин.

Львова-Белова отметила, что служба омбудсмена действует в интересах детей и делает всё необходимое. Она также сообщила, что при посредничестве Катара прошли переговоры с Украиной, на которых зафиксировали список из 29 детей, из которых шестерых уже вернули на родину. Омбудсмен подчеркнула, что речь идёт не о тысячах или десятках тысяч, как заявляет Киев.

Путин подчеркнул, что такая работа должна быть вне политики и носить только гуманитарный характер.

Как передавало ИА Регнум, Львова-Белова 22 мая сообщила о передаче Украине шестерых несовершеннолетних в возрасте от шести до 17 лет. Их передали территории одной из приехавших с Украины матерей на территории Катара. До этого они проживали в России у родственников.

Также шестерых детей Россия передала Украине в декабре 2023 года. Встреча прошла в катарском посольстве в Москве.

В октябре 2023 года Львова-Белова опровергла распространяемую украинскими площадками информацию, будто в России находятся 19 тыс. насильно перемещённых детей. Она обвинила западных политиков и общественных деятелей в искажении фактов и превращении в насильственную депортацию меры по эвакуации детей из опасных районов. Это делается ради демонизации Россию, отметила омбудсмен.

Международный уголовный суд в марте 2023 года заявил о выдаче ордера на арест российского лидера и Львовой-Беловой, обвинив их в причастности к «незаконному перемещению детей в Россию». Путин отверг эти обвинения и назвал историю раздутой. Он подчеркнул, что речь идёт о спасении детей, их вывозят из зоны боевых действий.

Полиция Украины в сотрудничестве с немецкими коллегами в апреле обнаружили в Германии 161 украинского ребёнка. Этих детей считали вывезенным в Россию. При этом украинская сторона не сообщила, как они попали в ФРГ.