Берлин, 17 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами нашли в Германии десятки детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию. Об этом на встрече с главой федерального управления уголовной полиции ФРГ Хольгером Мюнхом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

ТАСС/Carmen Jaspersen/dpa

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ <…> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребёнка, которые разыскивались как насильственно перемещённые», — сказал Выговский.

Каким образом эти дети попали в Германию, он не уточнил, сообщило агентство «Укринформ».

Как передавало ИА Регнум, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

Российский лидер отверг эти обвинения, подчеркнул, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Он добавил, что если у ребёнка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.

Во время пресс-конференции в МИД 16 октября прошлого года детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию. Она сообщала, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию.

Львова-Белова 5 декабря информировала, что шесть украинских детей вернулись из России на родину. Их встреча состоялась в катарском посольстве в Москве — Катар выступил посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей. По её словам, российская сторона и дальше планирует возвращать детей на территорию Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов 1 февраля назвал кощунственными и безосновательными обвинения Вашингтона в адрес Москвы в «принудительной депортации» украинских детей. Он добавил, что у американских властей есть собственные корыстные мотивы, поскольку они рассматривают Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в октябре прошлого года заявил, что более 23 тыс. вывезенных с Украины детей остались в Европе без какого-либо надзора.

Ранее проводившие расследование того, куда и с какой целью везут маленьких украинцев, корреспонденты и эксперты заявили, что масштабный вывоз с Украины детей-сирот и детей-инвалидов проводили организации, аффилированные с западными спецслужбами. По их мнению, теневой бизнес действует не без ведома официальных властей Украины, США, Великобритании и Евросоюза.