Москва, 16 октября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. В МИД России 16 октября состоялась пресс-конференция уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, на которой она рассказала о международной повестке института детских омбудсменов и о защите детей во время специальной военной операции.

АНО «Россия — страна возможностей»

Вместе с тем аппарат детского омбудсмена продолжает гуманитарную миссию на Ближнем Востоке. По словам Львовой-Беловой, он координирует возвращение детей из зон вооружённых конфликтов в Сирии и Ираке, и с 2018 года удалось вернуть 513 детей. В то же время наращивает темпы российско-африканское сотрудничество, запланировано совместное с РПЦ открытие гуманитарных штабов в Африке.

«Помогли в организации компьютерного класса в благотворительной школе «Фавор» в самых больших трущобах Африки — Кибера. Оказываем помощь в организации медицинской клиники в детском приюте «Шелтер Чилдренс Хоум» в Кении. Вместе с РПЦ строим птичники с инкубаторами в Кении. И открываем ферму по выращиванию кукурузы в Демократической Республике Конго», — уточнила омбудсмен.

Усиливается сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств, стартовала работа комиссии детских омбудсменов государств-участников СНГ, созданной по инициативе России.

В отношении помощи детям во время проведения СВО запустили акцию «Детям — в руки», в рамках которой организовали 27 гуманитарных конвоев и направили адресную помощь около 13 тыс. человек. Всего доставили более 240 тонн помощи на более чем 164 млн рублей. Для оптимизации работы и эффективной помощи открыли пять гуманитарных штабов в Донецке, Мариуполе, Луганске, Мелитополе, Геническе.

Для системной работы в новых регионах создали институт уполномоченных по правам ребёнка. В ДНР и Запорожской области вопросы защиты прав детей возложены на профильных советников глав регионов, соответствующие законы приняли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, планируется учреждение соответствующей должности в Херсонской и Запорожской областях. Продолжается работа с подростками, которые пережили опыт военных действий. Состоялось одиннадцать реабилитационных смен «Послезавтра».

«В них приняли участие 1989 ребят. До конца года планируем провести ещё две. Ребята продолжают общение и после, переписываются, придумывают совместные проекты. Некоторые потом приезжают уже в качестве помощников вожатых, растёт смена. По предложению ребят было создано сообщество «Послезавтра». В ноябре на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ мы проведем большой фестиваль для 500 ребят из числа участников предыдущих смен», — сообщила детский омбудсмен.

Львова-Белова и её аппарат также ведут работу по воссоединению семей, разлученных военными действиями. Все полученные обращения отрабатываются последовательно и открыто. Она опровергла публикуемую на украинских порталах информацию о 19 тысячах детях, якобы насильно перемещённых в Россию.

«Информация не соответствует действительности. Аппарат уполномоченного неоднократно проверял размещённые там сведения и находил множество нестыковок: так, дети уже давно вернулись домой из оздоровительного лагеря или семья воссоединилась при нашем участии, а данные о них всё равно остаются на сайте, никто их оттуда не убирает», — возмутилась омбудсмен.

В ходе пресс-конференции она также представила второй выпуск бюллетеня о своей работе, первое издание вышло в апреле 2023 года. В обновленном документе актуализирована информация о помощи детям и семьям в новых регионах России; приведён алгоритм воссоединения детей с родителями и близкими родственниками, которые разлучились в период СВО; расширен раздел о сотрудничестве с международными организациями, другими иностранным партнерами; описаны подробности взаимодействия с украинской стороной; развенчаны основные мифы о работе детского омбудсмена относительно помощи детям во время СВО.