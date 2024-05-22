Москва, 22 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей, воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве, сообщила 22 мая уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

«Воссоединяем группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине», — написала она в Telegram-канале.

По её словам, Украине были переданы шесть мальчиков от 6 до 17 лет, в том числе два брата. Все дети жили в России с родственниками, за детьми приехали одна из мам и сопровождающая.

Дети сдружились, в посольстве Государства Катар, где их принимал посол страны в России Ахмед бен Насер Аль Тани, они рассказали, что собираются ездить друг к другу в гости, уточнила Львова-Белова.

Она также выразила благодарность послу за тёплую встречу детей, а главное — за неоценимую поддержку в процессе воссоединения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что находящиеся в России украинские дети будут возвращены родителям, если от них поступит такой запрос. Он отмечал, что с родственниками на Украине воссоединились несколько десятков детей.

В марте Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шестерых детей. Мария Львова-Белова заявила, что количество вернувшихся на Украину детей достигло 64.

В том же месяце исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко признал, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. По его словам, в России условия для детей были лучше, они видели больше возможностей для реализации.