Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент отметил, что Россия при выстраивании политики будет учитывать и европейские начала, и с уважением относиться к культуре народов РФ.

«Россия, безусловно, будет частью этого многополярного гармоничного мира. И для нас естественно, что в значительной степени мы будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку её носителем является безусловно русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации, в этом единстве — наша сила», — сказал Владимир Путин в заключительном слове на ПМЭФ.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Как передавало ИА Регнум, в мае по итогам визита в Китай президент России заявил, что сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным.

Евразийский экономический союз, по его словам, утвердился в качестве одного из центров формирующегося многополярного мира. Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона.

Российский лидер в октябре 2023 года заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.