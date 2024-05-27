Москва, 27 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума, который пройдёт 5–8 июня 2024 года.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Рассчитываю, что форум даст старт новым перспективным инициативам и проектам, послужит наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами», — отметил глава государства в приветственной телеграмме.

Путин добавил, что тема встречи «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста» весьма актуальна и значима.

«Всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в 2024 году. Путин напомнил, что история объединения, на долю участников которого приходится уже более трети объёма мировой экономики, берёт начало на ПМЭФ, состоявшемся в 2006 году.

Президент также отметил, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности.

В конце приветственной телеграммы Путин пожелал участникам, гостям и организаторам форума успехов и всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин призвал крупный бизнес принять участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Глава государства отметил, что в этом году прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта обсудят в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата. Его результаты представят на площадке форума.

ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня. В прошлом году в нём приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран. Участники ПМЭФ подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. Кроме того, главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.