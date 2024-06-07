Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о необходимости установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских ИТ-компаний до 2030 года.

Иван Секретарев/РИА Новости

«Установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских ИТ-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно», — сказал он.

Путин поручил проработать дополнительно меры поддержки российских разработчиков ПО, а также определить уровень закупок госкомпаний у малого бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минцифры России информировало, что ИТ-отрасль стала лидером по темпам роста среди крупных отраслей экономики с 2019 по 2023 год. Произошло увеличение всех основных показателей: вклада в ВВП, объёма реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал.

Так, с 2019 по 2023 год объём реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличился в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения: в целом по экономике рост объёма реализованной продукции составил 1,6 раза за четыре года.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля указал на необходимость увеличить долю высокотехнологичных отечественных товаров и услуг в полтора раза к 2030 году. При этом следует опираться на отечественные разработки и создавать продукты, обладающие глобальной конкурентоспособностью. Российский лидер в феврале 2023 года призвал в короткий срок обеспечить технологический суверенитет России.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперт РОЦИТ Андрей Воробьёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Россия совершила мощный рывок. Речь идёт об ускоренном импортозамещении программного обеспечения. Многие отечественные пользователи и компании столкнулись с приостановкой обновлений информационных продуктов, которые ранее обслуживали западные поставщики. В целом ситуация с программным обеспечением сейчас менее сложная, чем с комплектующими, добавил эксперт.