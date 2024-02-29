Москва, 29 февраля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Россия уже многого достигла в плане замещения импортной информационной продукции. Ситуация в разных сегментах отличается. При этом задача повысить долю отечественных товаров и услуг в интернет-сфере, которую поставил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в любом случае касается, например, оборудования и комплектующих к нему. Нуждаются в развитии и видеохостинги. Все эти задачи в условиях информационной войны, которая ведётся против России недружественными странами, приобретают особое значение.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперт РОЦИТ Андрей Воробьёв.

За прошедшие с начала спецоперации два года Россия уже совершила мощный рывок, уточнил он. Речь об ускоренном (и в определённой степени вынужденном) импортозамещении программного обеспечения. Многие отечественные пользователи и компании столкнулись с приостановкой обновлений информационных продуктов, которые ранее обслуживали западные поставщики.

С другой стороны, начались проблемы с поставками оборудования. Понадобилось менять ситуацию в сфере комплектующих. «Параллельный импорт, безусловно, частично снял остроту проблемы, но не решил задачу, — отметил эксперт. — И без собственного оборудования мы её не решим».

В целом ситуация с программным обеспечением сейчас менее сложная, чем с комплектующими, уточнил Воробьёв. В этом сегменте российская школа была сильна и раньше, российские программные продукты были востребованы во всём мире, заверил эксперт. Просто в 2022 году импортозамещение в сфере программного обеспечения получило дополнительный мощный импульс. Более того, у России есть все шансы добиться лидерства в этом сегменте не только на внутреннем рынке, но и в дружественных странах.

А в сфере замещения импортных комплектующих действительно России есть над чем работать в ближайшие годы, признал эксперт. В этом сегменте только предстоит показать существенный прирост. Необходимо наладить выпуск оборудования на том уровне, на котором оно есть в Китае и США, отметил Воробьёв.

При этом неплохо развиваются отечественные соцсети, заверил он. Один из ведущих российских продуктов в этой нише существенно укрепил свои позиции, в частности благодаря ускоренному развитию сервисов короткого видео.

«Они поняли, что это надо срочно делать, и они сделали — рассказал эксперт. — Конечно, не без проблем, были шероховатости с внедрением сервиса. Но сегодня сеть популярна в России, в сопредельных странах и в русскоязычном мире. У меня, например, среди 3,5 тысячи друзей в этой сети много зарубежных коллег из самых разных регионов, начиная с Сербии и заканчивая странами Юго-Восточной Азии».

Хотелось бы, чтобы и отечественные видеохостинги повторили этот успех, поделился Воробьёв. «Нельзя, конечно, быть везде пионерами, всё равно мировой рынок разделения труда остаётся, — заметил эксперт. — Но надеюсь, что наши видеосервисы дотянутся до передовых мировых аналогов, которые на самом деле всё заполонили».

Для этого необходимо преодолеть технологические сложности, которые привели к отставанию, а также поставить амбициозную задачу — конкуренция не только в России, но и в глобальном масштабе, указал Воробьёв.

«Без глобального вызова не будет качественного ответа», — уверен он.

Ранее сообщалось, что президент России в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля указал на необходимость увеличить долю высокотехнологичных отечественных товаров и услуг в полтора раза к 2030 году. При этом, по его словам, следует опираться на отечественные разработки и создавать продукты, обладающие глобальной конкурентоспособностью.