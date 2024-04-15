Москва, 15 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. ИТ-отрасль стала лидером по темпам роста среди крупных отраслей экономики с 2019 по 2023 год. Произошло увеличение всех основных показателей: вклада в ВВП, объёма реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал, сообщило Минцифры России.

Владимир Гердо/ТАСС

«ИТ-отрасль заняла 1 место по темпам роста ключевых показателей за 4 года среди всех крупных отраслей экономики», — сообщили в ведомстве.

Так, с 2019 по 2023 год объём реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличился в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения в целом по экономике рост объёма реализованной продукции составил 1,6 раз за четыре года.

Средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней по экономике. В 2023 году она составляла 155,9 тыс. рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2019 году. При этом численность работников стабильно растёт и за четыре года увеличилась в 1,5 раза. К концу 2023 года она достигла 857 тысяч человек. Для сравнения в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось.

Помимо этого, инвестиции в основной капитал ИТ-компаний составили почти 500 млрд рублей. Это в 4,4 раза больше, чем в 2019 году, и почти на 50% выше, чем в 2022 году. Экономика в целом выросла по этому показателю в 1,8 раз.

С 2019 года по динамике валовой добавленной стоимости ИТ-отрасль опережала другие крупные сектора экономики. Среднегодовой темп её прироста в реальном выражении за 2019–2023 года превысил 10%. В результате вклад в ВВП вырос в 1,5 раза за четыре года и составил почти 2%.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперт РОЦИТ Андрей Воробьёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Россия совершила мощный рывок. Речь идёт об ускоренном импортозамещении программного обеспечения. Многие отечественные пользователи и компании столкнулись с приостановкой обновлений информационных продуктов, которые ранее обслуживали западные поставщики. В целом ситуация с программным обеспечением сейчас менее сложная, чем с комплектующими, добавил эксперт.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил 6 февраля, что в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов. В прошлом году этот показатель составлял около 15,1 тыс.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля указал на необходимость увеличить долю высокотехнологичных отечественных товаров и услуг в полтора раза к 2030 году. При этом следует опираться на отечественные разработки и создавать продукты, обладающие глобальной конкурентоспособностью.

Российский лидер в феврале 2023 года призвал в короткий срок обеспечить технологический суверенитет России.