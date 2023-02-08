Москва, 8 февраля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Россия должна обеспечить себе технологический суверенитет, создав собственные технологии в важнейших отраслях, таких как микроэлектроника, сфера IT, транспорт и многие другие. Об этом заявил 8 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения молодым ученым премий за 2022 год в области науки и инноваций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как подчеркнул глава государства, «создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии» необходимо за короткий срок. Это обеспечит независимость нашей страны от иностранных технологий «в производстве любой критически важной для нас продукции», считает Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ уделить внимание укреплению российского технологического суверенитета. Соответствующее поручение было опубликовано в январе 2023 года на основании прошедшего заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В поручении сказано, что внимание решению ключевых задач по укреплению технологического суверенитета должно быть уделено на период до 2030 года.